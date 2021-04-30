Украинских пенсионеров не будут обязывать получать пенсию на карту. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания по тарифам на оплату услуг АО Укрпочта для доставки пенсий населению наличными.

По его словам, переход от наличной формы получения пенсии к карточной будет происходить постепенно.

– Это будет лишь право людей, а не обязательство. Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно, – подчеркнул глава правительства.

Сейчас Пенсионный фонд и АО Укрпочта совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Повышение пенсии чернобыльцам

29 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4555 о повышении пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

За соответствующее решение проголосовали 340 народных депутатов.

Авторы документа предлагают повысить пенсии ликвидаторам первой группы инвалидности – до 16 080 грн, второй группы – до 12 987 грн и третьей – до 8 917 грн.

Подробнее о повышении пенсии чернобыльцам читайте в материале Фактов ICTV.