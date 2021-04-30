Українських пенсіонерів не зобов’язуватимуть отримувати пенсію на картку. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо тарифів на оплату послуг АТ Укрпошта для доставки пенсій населенню в готівці.

За його словами, перехід від готівкової форми отримання пенсії до карткової відбуватиметься поступово.

– Це буде лише право людей, а не зобов’язання. Доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно, – наголосив очільник уряду.

Наразі Пенсійний фонд і АТ Укрпошта спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів.

Підвищення пенсії чорнобильцям

29 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №4555 щодо підвищення пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

За відповідне рішення проголосували 340 народних депутатів.

Автори документу пропонують підвищити пенсії ліквідаторам першої групи інвалідності – до 16 080 грн, другої групи – до 12 987 грн і третьої – до 8 917 грн.

Детальніше про підвищення пенсії чорнобильцям читайте в матеріалі Фактів ICTV.