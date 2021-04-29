Рада одобрила в первом чтении закон о повышении пенсий чернобыльцам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

За соответствующее решение проголосовали 340 народных депутатов. Авторы документа предлагают повысить пенсии ликвидаторам первой группы инвалидности почти на 4 тыс. грн. Сейчас они в среднем получают 12 270 грн, а нардепы хотят повысить выплаты до 16 080 грн.

Кроме того, пенсии предлагают повысить ликвидаторам второй группы инвалидности (с 10 967 до 129 87 грн) и третьей (с 8 129 до 8 917 грн).

В случае принятия закона во втором чтении, повышенные выплаты смогут получить 39 481 пенсионер. Но для этого в госбюджете на 2021 год нужны дополнительные расходы в размере 526,5 млн грн для выплат в июле — декабре.

Пенсії чорнобильцям by Віта Гірко on Scribd

Помощь чернобыльцам

В Украине людям, которые принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, непосредственно пострадавшим от ее влияния, а также их родственникам в отдельных случаях гарантированные выплаты и льготы.

О категориях чернобыльцев, льготах и как их получить — читайте в нашем материале.