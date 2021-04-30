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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Визит Блинкена в Украину: в посольстве США сообщили детали

Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре посетит Украину с официальным визитом. Он проведет ряд встреч, среди прочего, с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как рассказали в посольстве США в Украине, во время визита Блинкен также встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Политики обсудят агрессию России против Украины и отношения Киева и Москвы.

Также ожидается, что госсекретарь США отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, что является ключом к интеграции в НАТО.

Кроме того, СМИ сообщают, что Блинкен встретится с предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Визит Блинкена в Киев

Ранее об официальном визите Блинкена в Киев сообщало CNN. По данным издания, такой шаг свидетельствует о поддержке США Украины и уважение к ней, как к союзнику.

Летом госсекретарь США также планирует посетить саммит Большой семерки в Великобритании и саммит НАТО в Брюсселе.

Источник: Посольство США в Украине

Фото: Getty Images

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