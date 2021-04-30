В первую очередь безопасность: Кулеба рассказал, какие темы обсудят с Блинкеном

Как рассказали в посольстве США в Украине, во время визита Блинкен также встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре посетит Украину с официальным визитом. Он проведет ряд встреч, среди прочего, с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Политики обсудят агрессию России против Украины и отношения Киева и Москвы.

Также ожидается, что госсекретарь США отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, что является ключом к интеграции в НАТО.

Кроме того, СМИ сообщают, что Блинкен встретится с предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Визит Блинкена в Киев

Ранее об официальном визите Блинкена в Киев сообщало CNN. По данным издания, такой шаг свидетельствует о поддержке США Украины и уважение к ней, как к союзнику.

Летом госсекретарь США также планирует посетить саммит Большой семерки в Великобритании и саммит НАТО в Брюсселе.

Источник: Посольство США в Украине