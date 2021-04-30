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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Візит Блінкена в Україну: у посольстві США повідомили деталі

Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен незабаром відвідає Україну з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей, серед іншого, з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як розповіли в посольстві США в Україні, під час візиту Блінкен також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Політики обговорять агресію Росії проти України та відносини Києва і Москви. 

Також очікується, що держсекретар США відзначить прогрес в боротьбі з корупцією в Україні, що є ключем до інтеграції в НАТО.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Блінкен зустрінеться з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Візит Блінкена до Києва

Раніше про офіційний візит Блінкена до Києва повідомляло CNN. За даними видання, такий крок свідчить про підтримку України та повагу до неї, як до союзника.

Влітку держсекретар США також планує відвідати саміт Великої сімки в Великобританії та саміт НАТО в Брюсселі.

Джерело: Посольство США в Україні

Фото: Getty Images

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