Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город разработал специальный график посещения кладбищ на поминальные дни.

Также к кладбищам планируют запустить дополнительные автобусы, график которых будет обнародован позже.

Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.

График посещения кладбищ:

9 мая поминальные дни будут проходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

поминальные дни будут проходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника. 10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.

— на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах. 11 мая — на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах.

— на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах. 12 мая — на Городском кладбище.

Церковный календарь на май

В мае 2021 немало важных церковных дат, например после Пасхи начинается Светлая неделя, а сами поминальные дни или Гробки начнутся 11 мая.

Чтобы не пропустить важное событие из религиозной жизни, смотрите календарь церковных праздников на май Фактов ICTV.