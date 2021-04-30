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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Как будут работать кладбища Киева в поминальные дни

Поминальні дні 2021

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город разработал специальный график посещения кладбищ на поминальные дни.

Также к кладбищам планируют запустить дополнительные автобусы, график которых будет обнародован позже.

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Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.

График посещения кладбищ:

  • 9 мая поминальные дни будут проходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.
  • 10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.
  • 11 мая — на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах.
  • 12 мая — на Городском кладбище.

Церковный календарь на май

В мае 2021 немало важных церковных дат, например после Пасхи начинается Светлая неделя, а сами поминальные дни или Гробки начнутся 11 мая.

Чтобы не пропустить важное событие из религиозной жизни, смотрите календарь церковных праздников на май Фактов ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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