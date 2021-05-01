Россия может быстро вернуть войска к границам Украины – Кулеба

РФ может быстро развернуть военную группировку, достаточную для вторжения в Украину.
Соответствующие выводы были сделаны после мониторинга скорости стягивания российской армии к украинским границам, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Даже если они все отведут, нужно помнить: всего за несколько недель эту армаду Кремль могут вернуть и снова создать угрозу у наших границ. Наша с западными партнерами совместная задача сделать все, чтобы такая мысль россиянам даже в голову не пришла, — подчеркнул глава МИД.
Председатель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что руководство РФ на деле докажет свою приверженность православной традиции и принудит подконтрольных ей боевиков Донбасса соблюдать режим прекращения огня.
По словам украинского министра, для мирных жителей Донбасса это стало бы лучшим подарком к Пасхе.
Кроме того, Дмитрий Кулеба отметил, до беспрецедентного уровня выросла угроза из Азовского моря, поскольку туда из Каспия переброшены корабли российского флота.
Резолюция Европарламента об агрессии РФ
В четверг, 29 апреля, Европарламент принял резолюцию призывающую руководство ЕС ввести жесткие санкции в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В частности, предлагается ввести полное эмбарго на экспорт из РФ нефти и газа.
Кроме того, предложено отключить российские банки от системы SWIFT.