Россия может быстро вернуть войска к границам Украины – Кулеба

РФ может быстро развернуть военную группировку, достаточную для вторжения в Украину.

Соответствующие выводы были сделаны после мониторинга скорости стягивания российской армии к украинским границам, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Даже если они все отведут, нужно помнить: всего за несколько недель эту армаду Кремль могут вернуть и снова создать угрозу у наших границ. Наша с западными партнерами совместная задача сделать все, чтобы такая мысль россиянам даже в голову не пришла, — подчеркнул глава МИД.

Председатель внешнеполитического ведомства выразил надежду, что руководство РФ на деле докажет свою приверженность православной традиции и принудит подконтрольных ей боевиков Донбасса соблюдать режим прекращения огня.

По словам украинского министра, для мирных жителей Донбасса это стало бы лучшим подарком к Пасхе.

Кроме того, Дмитрий Кулеба отметил, до беспрецедентного уровня выросла угроза из Азовского моря, поскольку туда из Каспия переброшены корабли российского флота.

Резолюция Европарламента об агрессии РФ

В четверг, 29 апреля, Европарламент принял резолюцию призывающую руководство ЕС ввести жесткие санкции в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В частности, предлагается ввести полное эмбарго на экспорт из РФ нефти и газа.

Кроме того, предложено отключить российские банки от системы SWIFT.