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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Росія може швидко повернути війська до кордону України – Кулеба

Російська армія

РФ може швидко розгорнути військове угрупування, якого буде достатньо для вторгнення в Україну.

Відповідні висновки було зроблено після моніторингу швидкості стягування російської армії до українських кордонів, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Навіть якщо вони все відведуть, потрібно пам’ятати: аби повернути цю армаду і знову створити загрозу біля наших кордонів Кремлю необхідно лише кілька тижнів. Наша з західними партнерами спільна задача зробити все, аби такий крок росіянам навіть на думку не спав, – зазначив очільник МЗС.

Голова зовнішньополітичного відомства сподівається, що керівництво РФ доведе свою прихильність православній традиції та змусить підконтрольних їй бойовиків Донбасу дотримуватися режиму припинення вогню.

За словами українського міністра, для мирних жителів Донбасу це стало б найкращим подарунком до Великодня.

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Крім того, Дмитро Кулеба зазначив, що до безпрецедентного рівня зросла загроза з Азовського моря, оскільки туди з Каспію було перекинуто кораблі російського флоту.

Резолюція Європарламенту про агресію РФ

У четвер, 29 квітня, Європарламент затвердив резолюцію, що закликає керівництво ЄС ввести жорсткі санкції у разі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Зокрема, пропонується ввести повне ембарго на експорт з РФ нафти і газу.

Крім того, запропоновано відключити російські банки від системи SWIFT.

Джерело: Радіо Свобода

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