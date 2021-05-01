Слишком мягкая реакция: Кулеба объяснил агрессивность России при паспортизации Донбасса

Реакция западных партнеров Украины на выдачу Россией своих паспортов на территории “ЛНР” и “ДНР” является недостаточно жесткой.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в одном из интервью, Запад воспринял паспортизацию недостаточно серьезно.

— Это большая ошибка наших друзей и партнеров, но я никого не обвиняю. Такова жизнь, — заявил глава украинского МИД.

По его словам, приостановить процесс паспортизации могло лишь жесткое санкционное давление.

Кроме того, Дмитрий Кулеба напомнил об обещании Дмитрия Козака на заседании советников лидеров Нормандской четверки, о намерении РФ защищать Донбасс из-за наличия там ее граждан.

Обострение ситуации на Донбассе

Как ранее рассказал Дмитрий Кулеба, украинским военнослужащим запрещено открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков Донбасса.

По словам главы МИД Украины, с начала 2021 года погибли 30 бойцов ВСУ, большинство из которых были убиты вражескими снайперами.

Председатель внешнеполитического ведомства отметил, что причиной таких серьезных потерь с украинской стороны является отвод контрснайперских групп с линии фронта.