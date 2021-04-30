Может ли конфликт на Донбассе решиться в ближайшее время — прогноз разведки Пентагона

Перспективы решения конфликта на Донбассе в краткосрочной перспективе являются тусклыми.

В то же время присутствие российских войск на Востоке Украины остается реальным инструментом принуждения для Кремля.

Такое предположение высказал глава Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.

— На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада, быть способной к проекции военной силы в регион, и заявить о ее решимости удерживать полуостров, — добавил он.

Также генерал отметил, что стягивание российских войск к украинской границе могло быть частью кампании РФ заставить Украину уступить требованиям Кремля.

В то же время вооруженные силы России Скотт Беррье назвал экзистенциальной угрозой для США.

Войска РФ на границе

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отведет войска от украинской границы.

Но, по словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнеко, что в Воронежской области РФ не отводит войска от границы с Украиной. Частично отвод начался только на территории оккупированного Крыма.

Поэтому возле Воронежа и города Богучар в военных лагерях до сих пор наблюдается скопление сил и техники.