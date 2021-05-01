Занадто м’яка реакція: Кулеба пояснив агресивність Росії щодо паспортизації Донбасу

Реакція західних партнерів України на видачу Росією своїх паспортів на території “ЛНР” і “ДНР” є недостатньо жорсткою.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в одному з інтерв’ю, Захід сприйняв паспортизацію недостатньо серйозно.

– Це велика помилка наших друзів і партнерів, але я нікого не звинувачую. Таке життя, – зазначив голова українського МЗС.

За його словами, призупинити процес паспортизації могло б лише введення жорсткіших санкцій.

Крім того, Дмитро Кулеба нагадав про обіцянку Дмитра Козака, яку той дав на засіданні радників лідерів Нормандської четвірки, щодо наміру РФ захищати Донбас через наявність там її громадян.

Загострення ситуації на Донбасі

Як раніше розповів Дмитро Кулеба, українським військовослужбовцям було заборонено відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків Донбасу.

За словами очільника МЗС України, з початку 2021 року загинули 30 бійців ЗСУ, більшість з яких було вбито ворожими снайперами.

Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що причиною таких серйозних втрат з української сторони є відведення контрснайперських груп з лінії фронту.