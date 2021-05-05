Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от коронавируса в Украине, чтобы ко Дню независимости 24 августа 2021 года было иммунизировано не менее половины нуждающихся в этом граждан.

По его словам, в стране нужно активно проводить разъяснительную работу среди населения.

— Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от коронавируса, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации, — сказал Владимир Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса 5 мая.

Как отметил президент, вакцинация — пока наиболее эффективный способ борьбы с пандемией.

Вакцинация в Украине

В Украине прививки против коронавируса проводят с февраля 2021 года.

Однако в стране фиксируют низкие темпы иммунизации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.