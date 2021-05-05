PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Ко Дню независимости большинство украинцев должны получить вакцину – Зеленский

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от коронавируса в Украине, чтобы ко Дню независимости 24 августа 2021 года было иммунизировано не менее половины нуждающихся в этом граждан.

По его словам, в стране нужно активно проводить разъяснительную работу среди населения.

— Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от коронавируса, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации, — сказал Владимир Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса 5 мая.

Как отметил президент, вакцинация — пока наиболее эффективный способ борьбы с пандемией.

Вакцинация в Украине

В Украине прививки против коронавируса проводят с февраля 2021 года.

Читайте
ВОЗ назвала стоимость Covid-вакцинации взрослого населения планеты

Однако в стране фиксируют низкие темпы иммунизации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка