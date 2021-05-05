Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшення темпів вакцинації від коронавірусу в Україні, щоб до Дня незалежності 24 серпня 2021 року було імунізовано не менше половини громадян, які потребують цього.

За його словами, у країні потрібно активно проводити роз’яснювальну роботу серед населення.

– До Дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від коронавірусу, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей про важливість вакцинації, – сказав Володимир Зеленський на селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу 5 травня.

Як зазначив президент, вакцинація – поки найефективніший спосіб боротьби з пандемією.

Вакцинація в Україні

В Україні щеплення проти коронавірусу проводять з лютого 2021 року.

Однак у країні фіксують повільні темпи імунізації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.