Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшення темпів вакцинації від коронавірусу в Україні, щоб до Дня незалежності 24 серпня 2021 року було імунізовано не менше половини громадян, які потребують цього.
За його словами, у країні потрібно активно проводити роз’яснювальну роботу серед населення.
– До Дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від коронавірусу, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей про важливість вакцинації, – сказав Володимир Зеленський на селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу 5 травня.
Як зазначив президент, вакцинація – поки найефективніший спосіб боротьби з пандемією.
Вакцинація в Україні
В Україні щеплення проти коронавірусу проводять з лютого 2021 року.
Однак у країні фіксують повільні темпи імунізації.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.