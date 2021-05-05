Критическую инфраструктуру восстановим за три года — глава Луганщины Сергей Гайдай

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай в интервью Укринформу . Он отметил, что из-за низкого качества дорог область каждый год теряет на таможенных услугах до 500 млн грн.

В этом году планируют начать, а в следующем – закончить ремонт основных магистралей области. Дальше возьмутся за второстепенные направления.

В 2020 году в Луганской области восстановили больше дорог, чем за предыдущие шесть лет. В настоящее время местная власть работает над важным транспортным проектом – Старобельским треугольником, объединяющим три ключевых города.

— Это – практически еще один дорожный фонд, который перевозчики оставляют в Харьковской и Донецкой областях. Наша цель – сохранить эти деньги для региона, — подчеркнул Гайдай.

По его словам, в области разрабатывают программу ремонта мостов, 80% их которых пребывают в критическом состоянии. В этом году будет запущена троллейбусная линия между Северодонецком и Лисичанском. Дальше ее продлят до Рубежного.

— Важно обеспечить в области полноценное железнодорожное сообщение. Соединив восточную часть области с общеукраинской сетью дорог, создадим экономически выгодный маршрут для транспортировки сельскохозяйственной продукции. Так обеспечим аграриям конкурентную логистику и сохраним дороги, — полагает глава Луганщины.

Он назвал ключевым инфраструктурным проектом строительство многопрофильной больницы в Северодонецке.

— Подписан меморандум с австрийцами и соглашение с Дойчебанком на €168 млн. Осталось решить с Минфином вопрос госгарантий. Если в 2021-м согласуем, то через два года в области будет современная больница с новейшим европейским оборудованием, — говорит Сергей Гайдай.

Он видит ее важным региональным магнитом. Поскольку больница – это около двух тысяч человек обслуживающего персонала. Все они – потенциальные клиенты рынка жилья, услуг и товаров.

— Северодонецк должен стать межрегиональным центром современной медицины. Закладываем здесь современное онкологическое отделение. Только на этих услугах, для привлеченных из других регионов пациентов, больница обеспечит себестоимость своего содержания. И тогда государственные инвестиции станут окупаемыми, — заявил Сергей Гайдай.

Он считает будущую больницу символом изменений для украинцев с другой стороны линии разграничения.

— Эти люди будут видеть, что жизнь на контролируемой территории меняется к лучшему. В то время как там – режут на металл последние заводы. В их глазах больница станет витриной новой успешной Украины. Критическую областную инфраструктуру восстановим за три года. За это время повысим конкурентоспособность региона до уровня соседних областей. Таким образом территория станет интересной для частных инвестиций. Тогда будем ставить более амбициозные задачи, — заявил Сергей Гайдай.

Он отметил важность стратегического решения проблемы озеленения области, пострадавшей от двух страшных пожаров.

— Лесохозяйство Луганщины специфично. У нас – песчаные почвы и практически все леса высаживались искусственно. Высокая вероятность того, что саженцы с других территорий здесь не приживутся. И через два-три года область будут опустошать песчаные бури, — говорит глава ВГА.

По его словам, была создана рабочая группа с включением международных экспертов из стран, имеющих опыт противодействия последствиям пожаров. Их задача – разработать систему оптимального озеленения, при которой деревья не придется пересаживать на следующий год.

— Мы предложим стратегический план с четким зонированием области. Определим территории, на которых придется вырезать горельник и засаживать их заново. Обозначим места, где целесообразно установить линии по производству пеллет. Будем ими отапливать котельни школ, детсадов, бюджетных организаций, — заявил Сергей Гайдай.

Он видит тему озеленения системным кластером. Среди ключевых направлений – подготовка специалистов, в том числе обучение студентов, разработка технологий высадки леса и переработки лесоматериалов, исследования в области селекции районированных сортов, создание питомников для их выращивания на территории области.

Фото: Луганская ОГА