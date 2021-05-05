Критичну інфраструктуру відновимо за три роки — глава Луганщини Сергій Гайдай

У цьому році планують почати, а в наступному – закінчити ремонт основних магістралей області. Далі візьмуться за другорядні напрямки.

У 2020 році у Луганській області відновили більше доріг, ніж за попередні шість років. Нині місцева влада працює над важливим транспортним проектом – Старобільським трикутником, що об’єднує три ключових міста.

Про це заявив глава військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай в інтерв’ю Укрінформу. Він зазначив, що через низьку якість доріг область щороку втрачає на митних послугах до 500 млн грн.

— Це – практично ще один дорожній фонд, який перевізники залишають в Харківській і Донецькій областях. Наша мета – зберегти ці гроші для регіону, – підкреслив Гайдай.

За його словами, в області розробляють програму ремонту мостів, 80% з яких перебувають у критичному стані. Цього року запустимо тролейбусну лінію між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Далі її продовжимо до Рубіжного.

— Важливо забезпечити в області повноцінне залізничне сполучення. Поєднавши нею східну частину області із загальноукраїнською мережею доріг, створимо економічно вигідний маршрут для транспортування сільськогосподарської продукції. Так забезпечимо аграріям конкурентну логістику і збережемо дороги, – вважає глава Луганщини.

Він назвав ключовим інфраструктурним проектом – будівництво багатопрофільної лікарні в Сєвєродонецьку.

— Підписано меморандум з австрійцями та угоду з Дойчебанком на €168 млн. Залишилося вирішити з Мінфіном питання держгарантій. Якщо в 2021-му все узгодимо, то за два роки в області буде сучасна лікарня з новітнім європейським обладнанням, – каже Сергій Гайдай.

Він бачить її важливим регіональним магнітом. Оскільки лікарня – це близько двох тисяч осіб обслуговувального персоналу. Всі вони – потенційні клієнти ринку житла, послуг і товарів.

— Сєвєродонецьк повинен стати міжрегіональним центром сучасної медицини. Закладаємо тут сучасне онкологічне відділення. Тільки на цих послугах, для залучених з інших регіонів пацієнтів, лікарня забезпечить собівартість свого існування. Тоді державні інвестиції стануть окупатися, – заявив Сергій Гайдай.

Він вважає майбутню лікарню символом змін для українців з іншого боку лінії розмежування.

— Ці люди будуть бачити, що життя на контрольованій території змінюється на краще. Водночас як там – ріжуть на метал останні заводи. В їхніх очах лікарня стане вітриною нової успішної України. Критичну обласну інфраструктуру відновимо за три роки. За цей час підвищимо конкурентоспроможність регіону до рівня сусідніх областей. Таким чином територія стане цікавою для приватних інвестицій. Тоді будемо ставити амбітніші завдання, – заявив Сергій Гайдай.

Він наголосив на важливості стратегічного розв’язання проблеми озеленення області, яка постраждала від двох страшних пожеж.

— Лісогосподарство Луганщини специфічне. У нас – піщані ґрунти та майже всі ліси висаджувалися штучно. Висока ймовірність того, що саджанці з інших територій тут не приживуться. І через два-три роки область будуть спустошувати піщані бурі, – говорить глава ВЦА.

За його словами, було створено робочу групу, з включенням міжнародних експертів з країн, що мають досвід протидії наслідкам пожеж. Їхнє завдання – розробити систему оптимального озеленення, при якій дерева не доведеться пересаджувати щороку.

— Запропонуємо стратегічний план із чітким зонуванням області. Визначимо території, на яких доведеться вирізати згар і засаджувати заново. Позначимо місця, де доцільно встановити лінії з виробництва пелет. Будемо ними опалювати котельні шкіл, дитсадків, інших бюджетних організацій, – заявив Сергій Гайдай.

Він бачить тему озеленення системним обласним кластером. Серед ключових напрямків – підготовка фахівців, зокрема навчання студентів, розробка технологій висадки лісу і перероблювання лісоматеріалів, дослідження в галузі селекції районованих сортів, створення розплідників для їх вирощування на території області.

Фото: Луганська ОДА