МТБ БАНК установил прямые корреспондентские отношения с Raiffeisen Bank International AG

ПАО МТБ БАНК расширил сеть партнеров и установил прямые корреспондентские отношения с Raiffeisen Bank International AG (Вена, Австрия), упростив валютные расчеты для своих клиентов. Об этом сообщает Укррудпром со ссылкой на пресс-службу МТБ БАНКа.

Председатель правления МТБ БАНКа Юрий Кралов отметил, что “теперь у МТБ БАНКа расширится спектр предложений высококонкурентных условий по направлению платежей в EUR и USD, включая специальные расчетные сервисы для работы с международными платежными системами, валютообменных операций, торгового финансирования и документарных операций”.

— Партнерство имеет большое значение для наших клиентов-экспортеров в связи со значительным упрощением механизма для зачисления экспортной выручки, — подчеркнул Юрий Кралов.

Кроме этого, по словам Юрия Кралова, прямое сотрудничество с таким глобальным игроком на международном финансово-банковском рынке свидетельствует об укреплении деловой репутации банка.

Заместитель главы правления МТБ БАНКа Ростислав Иванов добавил, что “благодаря огромному массиву финансовых институтов, имеющих EUR и USD счета Loro в RBI, МТБ БАНК сможет оперативно проводить межрегиональные расчеты с гарантированным зачислением бенефициару полной суммы платежа”.

Справка: RBI – мощная панъевропейская банковско-финансовая группа, занимает ведущие позиции на рынках Центральной и Восточной Европы (13 регионов присутствия), с более чем 130-летней историей бренда и суммарными активами, превышающими €165 млрд. RBI (Долгосрочный кредитный рейтинг: А3 (Moody’s Investors Service ), А- (Standard &Poor’s)) – один из самых надежных банков Центральной и Восточной Европы.

ПАО МТБ БАНК работает на финансовом рынке Украины с 1993 года. В прошлом году банк увеличил прибыль на 63% до 101 млн грн. С 2017 года наиболее крупными конечными бенефициарами банка являются Партикевич Михаил Валентинович, Згуров Игорь Александрович — глава наблюдательного совета, Кралов Юрий Александрович — председатель правления. И в 2018-м году в состав существенных владельцев МТБ БАНКа вошел Хамед Алихани.