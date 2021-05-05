МТБ БАНК встановив прямі кореспондентські відносини з Raiffeisen Bank International AG

ПАТ МТБ БАНК розширив мережу партнерів і встановив прямі кореспондентські відносини з Raiffeisen Bank International AG (Відень, Австрія), спростивши валютні розрахунки для своїх клієнтів. Про це повідомляє Укррудпром з посиланням на прес-службу МТБ БАНКу.

Голова правління МТБ БАНКу Юрій Кралов зазначив, що “тепер у МТБ БАНКу розшириться спектр пропозицій висококонкурентних умов у напрямку платежів в EUR та USD, включно зі спеціальними розрахунковими послугами для роботи з міжнародними платіжними системами, валютообмінних операцій, торгового фінансування та документарних операцій”.

— Партнерство має велике значення для наших клієнтів-експортерів у зв’язку зі значним спрощенням механізму для зарахування експортної виручки, – підкреслив Юрій Кралов.

Крім цього, за словами Юрія Кралова, пряме співробітництво з таким глобальним гравцем на міжнародному фінансово-банківському ринку свідчить про зміцнення ділової репутації банку.

Заступник голови правління МТБ БАНКу Ростислав Іванов додав, що “завдяки величезному масиву фінансових інститутів, що мають EUR і USD рахунки Loro в RBI, МТБ БАНК зможе оперативно проводити міжрегіональні розрахунки з гарантованим зарахуванням бенефіціару повної суми платежу”.

Довідка: RBI – потужна пан’європейська банківсько-фінансова група, яка займає провідні позиції на ринках Центральної і Східної Європи (13 регіонів присутності), з понад 130-річною історією бренду і сумарними активами, що перевищують €165 млрд. RBI (Довгостроковий кредитний рейтинг: А3 (Moody’s Investors Service), А- (Standard & Poor’s)) – один з найнадійніших банків Центральної та Східної Європи.

ПАТ МТБ БАНК працює на фінансовому ринку України з 1993 року. У минулому році банк збільшив прибуток на 63% до 101 млн грн. З 2017 року найістотнішими кінцевими бенефіціарами банку є Партікевіч Михайло Валентинович, Згуров Ігор Олександрович – голова наглядової ради, Кралов Юрій Олександрович – голова правління. І в 2018-му році до складу власників МТБ БАНКу увійшов Хамед Аліхані.