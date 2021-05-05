Нефтепровод Медведчука: НАБУ завершило расследование по поводу эксперта

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приняли решение о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемого эксперта, сообщили в НАБУ.

НАБУ и САП завершили расследование дела экс-заместителя директора по строительству государственного предприятия Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза Ольги Коноплиной о содействии в конфискации у государства части нефтепродуктопровода Самара-Западное направление.

— НАБУ и САП завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление за государством. 1 мая подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления, — информирует бюро.

НАБУ и САП сообщили Коноплиной о подозрении в злоупотреблении полномочиями и во введении суда в заблуждение.

По версии НАБУ, подозреваемая составила заведомо ложный вывод, послуживший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление за государством. По мнению детективов, эксперт сделал этот вывод в интересах ООО Прикарпатзападтранс, получившего в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода Самара-Западное направление.

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Наложение ареста на нефтепровод Самара-Западное направление

В феврале Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть нефтепровода Самара-Западное направление, который ранее принадлежал государству.

Им незаконно завладели служащие ООО Прикарпатзападтранс. Стоимость объекта составляет более 200 млн грн.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро