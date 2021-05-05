Нафтопровід Медведчука: НАБУ завершило розслідування щодо експерта

Антикорупційні органи правопорядку ухвалили рішення про завершення досудового розслідування щодо підозрюваного експерта, повідомили у Національному антикорупційному бюро.

НАБУ та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) завершили розслідування справи екс-заступника директора з будівництва державного підприємства Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу Ольги Конопліної про допомогу в конфіскації у держави частини нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.

– НАБУ та САП завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок за державою. 1 травня підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення, – інформує бюро.

НАБУ і САП повідомили Конопліній про підозру у зловживанні повноваженнями та у введенні в оману суду.

За версією НАБУ, підозрювана склала завідомо хибний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок за державою. На думку детективів, експерт зробив цей висновок в інтересах ТОВ Прикарпатзахідтранс, що отримало у власність частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.

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Накладення арешту на нафтопровід Самара-Західний напрямок

У лютому Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину нафтопроводу Самара-Західний напрямок, який раніше був у власності держави.

Ним незаконно заволоділи службовці ТОВ ПрикарпатЗахідТранс. Вартість об’єкту становить понад 200 млн грн.

Джерело: Національне антикорупційне бюро