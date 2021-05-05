Во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину могут обсуждаться вопросы производства вакцины против коронавируса и размещения американского военного контингента на территории страны.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019 годы) Павел Климкин.

— Сейчас в США звучат призывы отменить патентную защиту вакцин, то почему бы не говорить об организации производства на территории Украины одной из американских вакцин. В этом вопросе украинская власть должна быть амбициозной и реально обеспечить здоровье украинской нации, — отметил Павел Климкин.

Кроме того, из-за усиления агрессии со стороны РФ в апреле одной из тем может стать военная поддержка США Украины.

По его словам, необходимо как увеличение военной помощи со стороны США, так и реальное обсуждение размещения американских подразделений в Украине сначала в контексте тренировок украинских военных, поскольку это дополнительный фактор безопасности.

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Также стороны могут обсудить реализацию реформ в Украине, а также ситуацию с отставкой руководства Нафтогаза.

— Есть вызовы в контексте того, что произошло вокруг Нафтогаза, и это не о личностях, поскольку американцы это считают реальным разрушением всех принципов цивилизованного корпоративного управления, — добавил Климкин.

Визит Блинкена в Украину

5 и 6 мая состоится рабочий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными чиновниками и представителями общества.

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