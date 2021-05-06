На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ — один военный ранен

5 мая оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов. В результате один украинский боец получил осколочное ранение.
Как отмечают в оперативно-тактической группировке Північ, 5 мая в районе ответственности ОТУ Північ в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил ранение.
Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
Сейчас состояние здоровья воина — удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Между тем на действия противника наши бойцы открыли огонь.
Нарушения тишины
5 мая, с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.
Боевых потерь среди украинских бойцов нет.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.
Источник: ОТУ Північ