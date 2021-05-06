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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ — один военный ранен

ситуація на донбасі

5 мая оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов. В результате один украинский боец получил осколочное ранение.

Как отмечают в оперативно-тактической группировке Північ, 5 мая в районе ответственности ОТУ Північ в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил ранение.

Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Сейчас состояние здоровья воина — удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Между тем на действия противника наши бойцы открыли огонь.

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Нарушения тишины

5 мая, с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Источник: ОТУ Північ

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