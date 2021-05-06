На Донбасі окупанти обстріляли позиції ЗСУ – один військовий поранений

5 травня окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів. Внаслідок цього один український боєць отримав осколкове поранення.

Як зазначають в оперативно-тактичному угрупуванні Північ, в районі відповідальності ОТУ Північ внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав поранення.

Військовослужбовцю надали першу медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Зараз стан здоров’я воїна – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Між тим на дії противника наші бійці відкрили вогонь у відповідь.

Порушення тиші

5 травня, від початку доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських бійців немає.

Військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів.

Джерело: ОТУ Північ