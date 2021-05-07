На Донбасі загинули двоє військових, один у важкому стані

Протягом минулої доби, 6 травня, окупанти на Донбасі 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок цього двоє наших бійців загинули, ще один – важко поранений.

Так, двое військовослужбовці ЗСУ отримали смертельне вогнепальне кульове поранення. Інший військовий – осколкове поранення.

Йому надали першу меддопомогу та госпіталізували до лікарні. Стан здоров’я захисника – тяжкий.

Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське збройні формування РФ двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, кулеметів та гранатометів.

Неподалік Новгородського російські найманці також двічі здійснили обстріли.

Біля населеного пункту Пищевик бойовики використали кулемети, а поблизу Шумів – стрілецьку зброю.

Окрім того, біля Південного вони стріляли з гранатометів, а у передмісті Пісків – тричі відкривали вогонь.

Також російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Талаківки, Новотошківського, Зайцевого, Новотроїцького.

Станом на ранок 7 травня на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, окупанти здійснили обстріли поблизу Пісків, Авдіївки та Південного.

Загострення на Донбасі

Від початку дії нового режиму тиші на Донбасі загинуло 34 українських бійців, ще понад 100 – отримали поранення.

Окрім того, найманці РФ 16 разів обстрілювали житлові квартали і 34 рази вдававалися до дистанційного мінування.