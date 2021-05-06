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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

За час перемир’я на Донбасі загинуло понад 30 українських військових

За час перемир’я на Донбасі загинуло понад 30 українських військових

Від початку дії нового режиму припинення вогню на Донбасі загинуло 34 українських військових, ще понад 100 отримали поранення.

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Оновлене перемир’я набуло чинності 27 липня 2020 року, відтоді незаконні збройні формування РФ здійснили майже 1,4 тис. порушень режиму тиші, повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк під час засідання ОБСЄ.

– Такою є ціна наших зусиль, спрямованих на збереження режиму припинення вогню та забезпечення безпеки для цивільного населення, – сказав Цимбалюк.

Також представник зазначив, що 246 порушень із загальної кількості окупанти здійснили із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Також агресор 16 разів обстрілював житлові квартали і 34 рази вдавався до дистанційного мінування.

Цимбалюк повідомив, що багато з цих випадків вже були підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Втрати на Донбасі

6 травня неподалік Новотроїцького від ворожого обстрілу загинув український військовий, що отримав кульове поранення.

Ще один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, його у важкому стані транспортували до лікарні.

Фото: Міноборони

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