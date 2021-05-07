В Берлине почтили миллионы украинских жертв нацизма

Не изменяя уже сложившейся седьмой год подряд традиции, Посольство Украины в Федеративной Республике Германия организовало церемонию памяти украинских жертв Второй мировой войны в самом центре Берлина.

По согласованию с Сенатом и мэрией города Берлина и с учетом всех противоэпидемических мероприятий 7 мая у памятника советским воинам в Тиргартене, который расположен возле Бранденбургских ворот, состоялась церемония возложения венков и цветов.

Церемонию посетил также винничанин, 93-летний Семен Клейман, который был мобилизован в 1943 году, воевал в составе Второго Украинского фронта, дважды ранен.

Минутой молчания были отмечены 60 млн жертв, погибших в военные годы, среди которых более 8 млн украинцев.

Против захватчиков боролись более 8 млн украинцев в рядах Красной армии, а 250 тыс. — в вооруженных силах антигитлеровской коалиции. Все души убитых солдат и гражданских заслуживают вечной памяти и уважения.

В общении с представителями СМИ Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что недавно немецкий парламент принял важное решение о создании в Берлине мемориала в память о польских жертвах Второй мировой войны.

— К сожалению, наша просьба о строительстве такого же памятника украинцам до сих пор остается без ответа. Поэтому мы призываем Бундестаг и правящую коалицию отбросить эти двойные стандарты и принять справедливое решение о чествовании восьми миллионов украинских жертв нацизма, — рассказал он.

По его словам, украинцы очень разочарованы, что немецкий Бундестаг отказывается принять важное решение о сооружении здесь, в самом Берлине, мемориального комплекса в память о 8 млн украинских жертв нацизма.

— В Германии до сих пор существует огромное белое пятно относительно той огромной цены, которую украинский народ заплатил для освобождения Европы от нацизма. Восемь миллионов украинцев положили свою жизнь на алтарь победы. Пять миллионов мирных жителей убиты во время нацистской оккупации. Почти два с половиной миллиона человек вывезли в Третий Рейх на принудительные работы как так называемых “остарбайтер” и “унтерменш”. Именно поэтому мы призываем немецкое правительство и правительства федеральных земель сделать все возможное для того, чтобы немецкие школьники узнали об этой правде, дабы немецкое общество наконец осознало огромную ответственность перед украинским народом, — отметил дипломат.

Видео-трансляция церемонии памяти жертв Второй мировой войны у монумента советским воинам в Тиргартене в Берлине доступна для просмотра на Facebook-странице Посольства Украины в ФРГ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фото: Посольство Украины в ФРГ