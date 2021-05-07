У Берліні вшанували мільйони українських жертв нацизму

Не зраджуючи вже усталеній сьомий рік поспіль традиції, Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина організувало церемонію вшанування пам’яті українських жертв Другої світової війни у самому центрі Берліна.

За погодженням із Сенатом та мерією міста Берліна і з урахуванням усіх протиепідеміологічних заходів 7 травня біля монумента радянським воїнам у Тіргартені, що розташований біля Бранденбурзьких воріт, відбулася церемонія покладання вінків та квітів.

Церемонію відвідав також вінничанин, 93-літній Семен Клейман, який був мобілізований у 1943 році, воював у складі Другого Українського фронту, двічі поранений.

Хвилиною мовчання були вшановані 60 млн жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких понад 8 млн українців.

Проти загарбників боролися понад 8 млн українців у рядах Червоної армії, а 250 тис. – у збройних силах антигітлерівської коаліції. Всі душі вбитих солдатів та цивільних заслуговують на вічну пам’ять і пошану.

У спілкуванні з представниками ЗМІ Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник зазначив, що нещодавно німецький парламент ухвалив важливе рішення про створення у Берліні меморіалу в пам’ять про польських жертв Другої світової війни.

— На жаль, наше прохання про спорудження такого ж пам’ятника українцям досі залишається без відповіді. Тож ми закликаємо Бундестаг та правлячу коаліцію відкинути ці подвійні стандарти і ухвалити справедливе рішення про вшанування восьми мільйонів українських жертв нацизму, – розповів він.

За його словами, українці дуже розчаровані, що німецький Бундестаг відмовляється ухвалити важливе рішення щодо спорудження тут, у самому Берліні, меморіального комплексу в пам’ять про 8 млн українських жертв нацизму.

— У Німеччині досі існує велетенська біла пляма щодо тієї величезної ціни, яку український народ заплатив для звільнення Європи від нацизму. Вісім мільйонів українців поклали своє життя на олтар перемоги. П’ять мільйонів мирних жителів замордували під час нацистської окупації. Майже два з половиною мільйони осіб вивезли до Третього Рейху на примусові роботи як так званих “остарбайтер” та “унтерменш”. Саме тому ми закликаємо німецький уряд та уряди федеральних земель зробити все можливе для того, щоб німецькі школярі дізналися про цю правду, аби німецьке суспільство зрештою усвідомило величезну відповідальність перед українським народом, – зазначив дипломат.

Відео-трансляція церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни біля монумента радянським воїнам у Тіргартені у Берліні доступна для перегляду на Facebook-сторінці Посольства України у ФРН.

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Фото: Посольство України у ФРН