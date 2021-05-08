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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой

Виталий Кличко - День памяти

В субботу, 8 мая, когда в Украине отмечается День памяти и примирения, мэр Киева Виталий Кличко возложил цветы на могилу Неизвестному солдату в столичном парке Вечной славы.

Помимо городского главы в церемонии участвовали ветераны, военнослужащие ВСУ, а также присутствовало руководство городской администрации, включая троих заместителей Кличко.

— Сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память павших героев. И выражаем благодарность живым ветеранам за их жертвенность и отвагу. Украинцы, как никто другой, понимает истинную цену слов минута мира. Ибо так же, как и во время той страшной войны, наши воины вынуждены с оружием в руках отстаивать независимость своего государства, — заявил городской глава.

Чиновник также отметил, что не видит разницы между 8 и 9 мая, поскольку, по его словам, главное в празднике не дата, а его суть.

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Кличко также добавил, что каждый гражданин должен делать все, чтобы в стране воцарился долгожданный мир.

После возложения цветов участники мероприятия прошли шествием по Парку славы.

  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
  • Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой
Не вижу разницы между 8 и 9 мая: Кличко почтил память украинцев, погибших во Второй мировой / 36 фотографий

Украина защищает послевоенный порядок в Европе

Ранее Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своей странице в Facebook заявление ко Дню памяти и примирения.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинская армия с оружием в руках защищает послевоенный порядок в Европе.

В министерстве напомнили, что за время Второй мировой войны погибли более восьми миллионов украинцев.

Источник: КГГА

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