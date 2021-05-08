У суботу, 8 травня, коли в Україні відзначається День пам’яті та примирення, мер Києва Віталій Кличко поклав квіти на могилу Невідомому солдату в столичному парку Вічної слави.

Крім міського голови в церемонії брали участь ветерани, військовослужбовці ЗСУ, а також було присутнє керівництво міської адміністрації, включаючи трьох заступників Кличко.

– Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав власну землю. Ми шануємо пам’ять полеглих героїв. І висловлюємо подяку живим ветеранам за їх жертовність і відвагу. Українці, як ніхто інший, розуміє справжню ціну слів хвилина миру. Бо так само, як і під час тієї страшної війни, наші воїни вимушені зі зброєю в руках боронити незалежність своєї держави, – заявив міський голова.

Чиновник також зазначив, що не бачить різниці між 8 і 9 травня, оскільки, за його словами, головне в святі не дата, а його суть.

Кличко також додав, що кожен громадянин повинен робити все, щоб в країні запанував довгоочікуваний мир.

Після завершення покладання квітів учасники церемонії пройшли ходою по Парку слави.















































































































































Не відрізняю 8 і 9 травня: Кличко привітав українців з Днем пам’яті та примирення / 36 фотографий

Україна захищає післявоєнний порядок в Європі

Раніше Міністерство закордонних справ України оприлюднило на своїй сторінці в Facebook заяву до Дня пам’яті та примирення.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що українська армія зі зброєю в руках захищає післявоєнний порядок в Європі.

У міністерстві нагадали, що під час Другої світової війни загинуло понад вісім мільйонів українців.