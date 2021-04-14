Время показать нашу силу: Кличко призвал к единству в условиях внешней угрозы

Мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко призвал центральные и местные власти быть едиными в условиях внешней угрозы.

Соответствующее обращение политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Кличко призвал украинский не бояться, не верить фейк и не распространять их.

— Сегодня враг вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинцев. Спровоцировать внутреннее противостояние. Ассоциация городов Украины обращается к каждому украинцу: не бойтесь! Не верьте непроверенной информации и не распространяйте ее. Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами — правда, поэтому нас поддерживает весь мир, — отметил Кличко.

Также он обратился к центральной власти подчеркнув, что местное самоуправление является надежной опорой государства.

— Мы помним события 2014 года, когда благодаря единству, совместными усилиями мы смогли остановить “русский мир”. Сегодня пора вновь продемонстрировать нашу силу. Со своей стороны, мы — представители местного самоуправления, городские головы, выражаем готовность принимать все меры защиты нашей страны.

Он добавил, что в каждом регионе сделают все возможное для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов.

В Ассоциации городов Украины призвали политиков объединиться, отложив партийные разногласия.

Агрессия РФ против Украины

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В то же время обострилась ситуация на Донбассе, во время обстрелов погибли украинские военные. Страны мира раскритиковали такие действия Кремля.

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