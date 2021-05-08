PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Клєцова |

Что вы знаете о Второй мировой войну — ТЕСТ

Что вы знаете о Второй мировой войну — ТЕСТ

Вторая мировая война стала самой кровавой битвой в истории человечества. Ежегодно 9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом и чтят тех, кто погиб.

Украина сделала большой вклад в победу и таким образом понесла страшные потери. По данным демографов, в войне погибли около 8-10 млн граждан нашей страны.

Читайте
В Украине должны быть и День памяти 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая - опрос

Поэтому каждый из нас должен помнить героев и знать историю этого дня. А для того, чтобы проверить свои знания по поводу Второй мировой войны — Факты ICTV предлагают пройти тест.

Календарь праздников на май 2021

Май 2021 щедр на праздники и выходные. Кроме этого, в последний месяц весны будет немало важных международных дат.

Список праздников на май 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка