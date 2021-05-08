Вторая мировая война стала самой кровавой битвой в истории человечества. Ежегодно 9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом и чтят тех, кто погиб.

Украина сделала большой вклад в победу и таким образом понесла страшные потери. По данным демографов, в войне погибли около 8-10 млн граждан нашей страны.

Поэтому каждый из нас должен помнить героев и знать историю этого дня. А для того, чтобы проверить свои знания по поводу Второй мировой войны — Факты ICTV предлагают пройти тест.

Календарь праздников на май 2021

Май 2021 щедр на праздники и выходные. Кроме этого, в последний месяц весны будет немало важных международных дат.

Список праздников на май 2021 — смотрите на Фактах ICTV.