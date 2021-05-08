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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Клєцова |

Що ви знаєте про Другу світову війну – ТЕСТ

Що ви знаєте про Другу світову війну – ТЕСТ

Друга світова війна стала найбільш кривавою битвою в історії людства. Щороку 9 травня українці відзначають День перемоги над нацизмом та вшановують тих, хто загинув.

Україна зробила великий внесок у перемогу та таким чином зазнала страшних втрат. За даними демографів, у війні загинули близько  8-10 млн громадян нашої країни.

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Тому кожен з нас повинен пам’ятати героїв та знати історію цього дня. А для того, щоб перевірити свої знання щодо Другої світової війни – Факти ICTV пропонують пройти тест.

Календар свят на травень 2021

Травень 2021 року щедрий на державні свята та вихідні. Крім цього, в останній місяць весни буде чимало важливих міжнародних дат.

Список свят на травень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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