Друга світова війна стала найбільш кривавою битвою в історії людства. Щороку 9 травня українці відзначають День перемоги над нацизмом та вшановують тих, хто загинув.

Україна зробила великий внесок у перемогу та таким чином зазнала страшних втрат. За даними демографів, у війні загинули близько 8-10 млн громадян нашої країни.

Тому кожен з нас повинен пам’ятати героїв та знати історію цього дня. А для того, щоб перевірити свої знання щодо Другої світової війни – Факти ICTV пропонують пройти тест.

Календар свят на травень 2021

Травень 2021 року щедрий на державні свята та вихідні. Крім цього, в останній місяць весни буде чимало важливих міжнародних дат.

Список свят на травень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.