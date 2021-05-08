Президент Украины обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения и призвал сделать все, чтобы избежать повторения мировой войны.

Глава государства отметил, что мы живем в мире, где существует более семи тысяч различных языков. Но есть одна особая дата, которая ежегодно 8 мая, в День памяти и примирения, объединяет многие народы мира.

— Сегодня мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны. Ветераны, которые противодействовали нацистам, подпольщики, военнопленные, остарбайтеры, пленники концлагерей, дети войны, гражданское население и каждый, кто пострадал от нацистской оккупации, — отметил президент.

По его словам, в 1945 году, в ночь с 8 на 9 мая, планета встретила первую минуту мира. На одну минуту человечество ждало шесть лет. Или почти 3 млн 160 тыс. минут Второй мировой войны, когда в каждую из этих минут на планете погибало десятки людей.

— И поэтому этот момент имел такое значение. Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию. Это была капитуляция режима, который угрожал человечеству. За билет в этот мир наши предки заплатили более восьми миллионов человеческих жизней, — сказал Зеленский.

Обращение президента Украины о Дне памяти и примирения

Шесть лет войны, 2 194 суток войны. Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы. По его словам, украинцы погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия из книг, а не из собственного опыта.

— Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: Никогда снова. К сожалению, мы не можем избежать войны в прошлом, но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем. Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе? Не пришло ли время человечеству изменить формулировку и говорить не Вторая мировая война, а Вторая и последняя мировая война? Мир должен сказать: в 1939-1945 годах продолжалась последняя мировая война, — подытожил президент Украины.

Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский почтил погибших украинцев, воевавших против нацизма, в День памяти и примирения.

Глава государства отметил, что когда украинцы говорят Никогда снова, то речь идет прежде всего о том, что такие события Никогда не забыть. По его словам, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества.