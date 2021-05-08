Президент України звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та примирення та закликав зробити все, щоб уникнути повторення світової війни.

Голова держави зазначив, що ми живемо у світі, де існує понад сім тисяч різних мов. Але є одна особлива дата, яка щороку 8 травня, у День пам’яті та примирення, об’єднує багато народів світу.

— Сьогодні ми вклоняємося перед всіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни. Ветерани, які протидіяли нацистам, підпільники, військовополонені, остарбайтери, бранці концтаборів, діти війни, цивільне населення та кожен, хто постраждав від нацистської окупації, – зазначив президент.

За його словами, у 1945 році, в ніч з 8 на 9 травня, планета зустріла першу хвилину миру. На одну хвилину людство чекало шість років. Або майже 3 млн 160 тис. хв Другої світової війни, коли в кожну з цих хвилин на планеті гинуло десятки людей.

— І тому ця мить мала таке значення. Це було падіння режиму, який стояв на шляху людства до подальшого фізичного існування. Це була капітуляція режиму, який загрожував людству. За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів людських життів, – сказав Зеленський.

Звернення президента України про відзначення Дня пам’яті та примирення

Шість років війни, 2 194 доби війни. Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. За його словами, українці загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття з книжок, а не з власного досвіду.

— Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо: Ніколи знову. На жаль, ми не можемо уникнути війни у минулому, але можемо та маємо зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни у майбутньому. Чи не настав час поставити крапку у цьому питанні? Чи не настав час людству змінити формулювання та говорити не Друга світова війна, а Друга та остання світова війна? Світ має сказати: у 1939-1945 роках тривала остання світова війна, – підсумував президент України.

Зеленський вшанував загиблих у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський вшанував загиблих українців, які воювали проти нацизму, в День пам’яті та примирення.

Глава держави зазначив, що коли українці говорять Ніколи знову, то йдеться передусім про те, що такі події Ніколи не забути. За його словами, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства.