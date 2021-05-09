Военнослужащие операции Объединенных сил сняли видеоролик, в котором поздравили украинских женщин с Днем матери 2021.

По мнению украинских военных из Донбасса, нет в мире человека, который беспокоится и переживает за тебя, больше чем мама.

— Мама, ты переживаешь, что я не завтракаю утром. Нас здесь, кстати, неплохо кормят, но по твоему борщу я все равно скучаю, — признался военный.

В то же время другой украинский военнослужащий в видео пообещал отремонтировать свою машину и покатать на ней маму.

— Сегодня ремонтирую свою машину, приеду домой, возьму тебя, мама, и поедем кататься. Поедем на море и отдохнем. И будет все у нас хорошо, — подчеркнул военный.

Украинские военнослужащие поблагодарили матерей за любовь и их молитвы.

— Поздравляем с Днем матери — скоро будем дома. Спасибо за вашу любовь и ваши молитвы. С праздником, наши родные мамы, — подытожили военные.

День матери 2021

День матери 2021 в Украине — это прекрасный повод еще раз напомнить дорогому человеку, насколько вы его любите. Конечно, можно самостоятельно подобрать красивые слова, но до нас это сделали украинские поэты.

Их потрясающие и трогательные стихи станут хорошим дополнением к вашим поздравлениям. Стихи на День матери 2021 от Лины Костенко и Василия Симоненко смотрите в материале на сайте Факты ICTV.