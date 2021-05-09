Військовослужбовці операції Об’єднаних сил зняли відеоролик, в якому привітали українських жінок з Днем матері 2021.

На думку українських військових з Донбасу, немає у світі людини, яка турбується та переживає за тебе, більше ніж мама.

– Мамо, ти переживаєш, що я не снідаю зранку. Нас тут, до речі, непогано годують, але за твоїм борщем я все одно сумую, – зізнався військовий.

Водночас інший український військовослужбовець у відео пообіцяв відремонтувати свою машину та покатати на ній маму.

– Сьогодні ремонтую свою машину, приїду додому, візьму тебе, мамо, та поїдемо кататися. Поїдемо на море та відпочинемо. І буде все у нас добре, – наголосив військовий.

Українські військовослужбовці подякували матерям за любов та їхні молитви.

– Вітаємо з Днем матері – скоро будемо вдома. Дякуємо за вашу любов та ваші молитви. Зі святом, наші рідненькі матусі, – підсумували військові.

День матері 2021

День матері 2021 в Україні – це чудовий привід ще раз нагадати дорогій людині, наскільки ви її любите. Звичайно, можна самостійно підібрати гарні слова, але до нас це зробили українські поети.

Їхні приголомшливі й зворушливі вірші стануть гарним доповненням до ваших привітань. Вірші на День матері 2021 від Ліни Костенко та Василя Симоненка дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.