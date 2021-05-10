РФ мешала проведению учений с кораблем Hamilton в Черном море

Российские моряки мешали ВМС Украины проводить совместные с кораблем береговой охраны США Hamilton учения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и отметили, пограничные корабли РФ намеренно создавали затруднения для маневров.

Например, внезапно объявляли о закрытии районов для плавания, а также искусственно создавали навигационную опасность.

Также в ведомстве отметили, что РФ, как и обычно, оставила без ответа все запросы украинских моряков относительно соблюдения международных норм.

Корабль береговой охраны Hamilton

Фрегат Береговой охраны Соединенных Штатов Америки Hamilton зашел в порт Одессы утром 10 мая, после завершения учений в Эгейском море.

В акватории Черного моря американский корабль будет отрабатывать навыки прекращения провокаций на море и отражения нападения с неба по стандартам НАТО.

В учениях примут участие два украинских корабля, в частности Старобельск и Григорий Куропятников.

Об отправке Hamilton в Одесский порт стало известно 27 апреля.