PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

РФ мешала проведению учений с кораблем Hamilton в Черном море

РФ мешала проведению учений с кораблем Hamilton в Черном море

Российские моряки мешали ВМС Украины проводить совместные с кораблем береговой охраны США Hamilton учения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и отметили, пограничные корабли РФ намеренно создавали затруднения для маневров.

Читайте
Экс-командующий НАТО спрогнозировал, откуда ждать провокаций РФ

Например, внезапно объявляли о закрытии районов для плавания, а также искусственно создавали навигационную опасность.

Также в ведомстве отметили, что РФ, как и обычно, оставила без ответа все запросы украинских моряков относительно соблюдения международных норм.

Корабль береговой охраны Hamilton

Фрегат Береговой охраны Соединенных Штатов Америки Hamilton зашел в порт Одессы утром 10 мая, после завершения учений в Эгейском море.

В акватории Черного моря американский корабль будет отрабатывать навыки прекращения провокаций на море и отражения нападения с неба по стандартам НАТО.

В учениях примут участие два украинских корабля, в частности Старобельск и Григорий Куропятников.

Об отправке Hamilton в Одесский порт стало известно 27 апреля.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка