РФ мешала проведению учений с кораблем Hamilton в Черном море

Российские моряки мешали ВМС Украины проводить совместные с кораблем береговой охраны США Hamilton учения.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе и отметили, пограничные корабли РФ намеренно создавали затруднения для маневров.
Например, внезапно объявляли о закрытии районов для плавания, а также искусственно создавали навигационную опасность.
Также в ведомстве отметили, что РФ, как и обычно, оставила без ответа все запросы украинских моряков относительно соблюдения международных норм.
Корабль береговой охраны Hamilton
Фрегат Береговой охраны Соединенных Штатов Америки Hamilton зашел в порт Одессы утром 10 мая, после завершения учений в Эгейском море.
В акватории Черного моря американский корабль будет отрабатывать навыки прекращения провокаций на море и отражения нападения с неба по стандартам НАТО.
В учениях примут участие два украинских корабля, в частности Старобельск и Григорий Куропятников.
Об отправке Hamilton в Одесский порт стало известно 27 апреля.