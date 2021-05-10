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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

РФ заважала проведенню навчань з кораблем Hamilton у Чорному морі

РФ заважала проведенню навчань з кораблем Hamilton у Чорному морі

Російські моряки заважали ВМС України проводити спільні з кораблем берегової охорони США Hamilton навчання.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі і зазначили, прикордонні кораблі РФ навмисно створювали ускладнення для маневрів.

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Наприклад, раптово оголошували про закриття районів для плавання, а також штучно створювали навігаційну небезпеку.

Також у відомстві зазначили, що РФ, як і зазвичай, залишила без відповіді усі запити українських моряків щодо дотримання  міжнародних норм.

Корабель берегової охорони Hamilton

Фрегат Берегової охорони Сполучених штатів Америки Hamilton зайшов у порт Одеси зранку 10 травня, після завершення навчань в Егейському морі.

В акваторії Чорного моря американський корабель відпрацьовуватиме навички припинення провокацій на морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.

У навчаннях візьмуть участь два українських кораблі, зокрема Старобільськ та Григорій Куроп’ятников.

Про відправлення Hamilton в Одеський порт стало відомо 27 квітня.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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