РФ заважала проведенню навчань з кораблем Hamilton у Чорному морі

Російські моряки заважали ВМС України проводити спільні з кораблем берегової охорони США Hamilton навчання.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі і зазначили, прикордонні кораблі РФ навмисно створювали ускладнення для маневрів.
Наприклад, раптово оголошували про закриття районів для плавання, а також штучно створювали навігаційну небезпеку.
Також у відомстві зазначили, що РФ, як і зазвичай, залишила без відповіді усі запити українських моряків щодо дотримання міжнародних норм.
Корабель берегової охорони Hamilton
Фрегат Берегової охорони Сполучених штатів Америки Hamilton зайшов у порт Одеси зранку 10 травня, після завершення навчань в Егейському морі.
В акваторії Чорного моря американський корабель відпрацьовуватиме навички припинення провокацій на морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.
У навчаннях візьмуть участь два українських кораблі, зокрема Старобільськ та Григорій Куроп’ятников.
Про відправлення Hamilton в Одеський порт стало відомо 27 квітня.