Фрегат берегової охорони США USCGC Hamilton зайшов в Одеський порт для проведення місії з партнерами НАТО та союзниками у Чорноморському регіоні.

Перед тим, як зайти у Чорне море, фрегат завершив навчання із есмінцем США USS Roosevelt у Егейському морі, повідомляє командування Шостого американського флоту.

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За словами командира Hamilton Тімоті Кронін, такі спільні місії покращують можливість забезпечення безпеки на морі та підвищують рівень готовності до виконання ключових місій.

Про відправлення до Одеського порту Hamilton стало відомо 27 квітня.

Провокації російських катерів

15 квітня катери Федеральної служби безпеки РФ перешкоджали морським силам ЗСУ України в Азовському морі, чим грубо порушили Міжнародне морське право.

Вночі, катерна група ЗСУ перебувала на чергуванні і російські кораблі раптом почали обмежувати вільне плавання українських судів.

Також в акваторії Чорного моря залишаються два російських кораблі Північного флоту, попри те, що Росія вже завершила військові навчання і оголосила про початок відведення військ.