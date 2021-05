Фрегат берегової охорони США USCGC Hamilton зайшов в Одеський порт для проведення місії з партнерами НАТО та союзниками у Чорноморському регіоні.

Перед тим, як зайти у Чорне море, фрегат завершив навчання із есмінцем США USS Roosevelt у Егейському морі, повідомляє командування Шостого американського флоту.

За словами командира Hamilton Тімоті Кронін, такі спільні місії покращують можливість забезпечення безпеки на морі та підвищують рівень готовності до виконання ключових місій.

Про відправлення до Одеського порту Hamilton стало відомо 27 квітня.

HAPPENING NOW: ???????? @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa ???????? #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021