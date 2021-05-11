Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2021 утвердил своим указом №189/2021 от 11 мая президент Владимир Зеленский.

Этот документ содержит описание реформ, определяет их стратегическую цель, приоритетные задачи, необходимые для обеспечения эффективной реализации закрепленного Конституцией стратегического курса Украины к обретению полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Глава государства поручает Кабмину утвердить в 20-дневный сроки мероприятия по выполнению этой программы.

А министерства должны информировать общественность о ходе и результатах выполнения программы Украина-НАТО.

В то же время ее выполнение не потребует дополнительных расходов из госбюджета и будет осуществляться за счет бюджетных назначений, предусмотренных центральным органам исполнительной власти, а также за счет финансовой помощи НАТО.

План действий по членству Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что Украина должна ради своей безопасности в сжатые сроки получить ПДЧ в НАТО.

Для этого, по его словам, необходимо достичь совместимости вооружений ВСУ с положениями Альянса.

Этот вопрос будет подниматься на саммите НАТО, который состоится в июне этого года.