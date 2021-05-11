Річну національну програму Україна-НАТО на 2021 рік затвердив своїм указом №189/2021 від 11 травня президент Володимир Зеленський.

Цей документ містить опис реформ, визначає їх стратегічну мету, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної реалізації закріпленого Конституцією стратегічного курсу України до набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Глава держави доручає Кабміну затвердити у 20-денний терміни заходи з виконання цієї програми.

А міністерства мають інформувати громадськість про хід та результати виконання програми Україна-НАТО.

Водночас її виконання не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету і здійснюватиметься за рахунок бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, а також за рахунок фінансової допомоги НАТО.

План дій щодо членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що України має заради своєї безпеки у стислі терміни отримати ПДЧ в НАТО.

Для цього, за його словами, необхідно досягти взаємосумісності озброєння ЗСУ з відповідними положеннями Альянсу.

Це питання підніматиметься на саміті НАТО, який відбудеться в червні цього року.