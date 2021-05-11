В Украине откроют университет для подготовки специалистов по безопасности

В Украине намерены открыть новый университет для подготовки специалистов с кибернетики и других сфер. Выпускники этого вуза будут работать на государство в направлении безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после Всеукраинского форума Украина 30. Безопасность страны.

— Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут разные факультеты. Кибербезопасность будет одной из главных направлений среди них. Будем отбирать лучших детей, которые будут получать высокие стипендии. Также будет мощный отбор преподавателей, но не только украинцев, — рассказал президент.

Этот вуз будет связан не только с безопасностью в цифровом пространстве, а также будет задействовать другие сферы жизни. Зеленский отметил, что выпускники нового университета будут получать очень высокую заработную плату.

По его словам, этот университет будет готовить профессионалов в направлении безопасности, которые должны будут в дальнейшем работать на государство.

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