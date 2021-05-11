В Україні відкриють університет для підготовки фахівців з безпеки

В Україні мають намір відкрити новий університет для підготовки фахівців з кібернетики та інших сфер. Випускники цього ВНЗ працюватимуть на державу в напрямку безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції після Всеукраїнського форуму Україна 30. Безпека країни.

— Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть різні факультети. Кібербезпека буде однією з найголовніших напрямків серед них. Будемо відбирати найкращих дітей, які отримуватимуть високі стипендії. Також буде потужний відбір викладачів, але не тільки українців, – розповів президент.

Цей ВНЗ буде пов’язаний не лише з безпекою у цифровому просторі, а також залучатиме інші сфери життя. Зеленський зазначив, що випускники нового університету отримуватимуть дуже високу заробітну плату.

За його словами, цей університет буде готувати професіоналів у напрямку безпеки, які повинні будуть надалі працювати на державу.

Зеленський оцінив можливе вторгнення РФ

У вересні ескалації конфлікту з боку Російської Федерації на території України не буде. Такий прогноз озвучив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, боятися немає що та немає кого, бо ми перебуваємо на своїй землі та її захищаємо. Зеленський зазначив, що потужної ескалації з боку Росії не може бути.