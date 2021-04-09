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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Суд наложил арест на яхту Медведчука

9 апреля Херсонский городской суд наложил арест на яхту, которая принадлежит Виктору Медведчуку.

Виктор Медведчук

Согласно материалам Службы безопасности Украины, судно ROMANCE 1, что прописано в порту Херсона, принадлежит народному депутату, члену политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Следствие установило, что яхта неоднократно была зафиксирована в портах оккупированного Крыма. Кроме того, экипаж судна нарушал порядок въезда и выезда из временно неподконтрольной Украине территории.

Правоохранители открыли четыре уголовных производства, в частности по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

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ГБР открыло производство против Медведчука

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Виктора Медведчука. Его подозревают в государственной измене.

Дело касается высказываний Медведчука в интервью российскому телеканалу.

Источник: СБУ

Фото: УНИАН

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