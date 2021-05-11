Генеральний прокурор Ірина Венедіктова надала докази державної зради представників політичної сили ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. За її словами, вони займалися розграбуванням національних ресурсів України.

Йдеться про родовище Глибока у Чорному морі. У 2012 році ТОВ Нові проекти, яке перебуває в орбіті впливу Медведчука, було надано спеціальний дозвіл на користування надрами родовища.

У 2015 році Медведчук та Козак передали окупанту матеріальну та документальну базу цього родовища, чим завдали збитки країні.

– З 2015 року розпочався процес передання цих даних окупаційній владі. З цією метою було залучено Тараса Козака, який є підпорядкованою особою, та заступника очільника уряду РФ, – повідомила Ірина Венедіктова під час брифінгу 11 травня.

Крім того, вона надала документ, який підтверджує це, та дала прослухати аудіозапис розмови Медведчука з колишнім заступником очільника уряду РФ.

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Повідомлення про підозру Медведчуку та Козаку

11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також нардепу політсили Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Детальніше про справу Медведчука та Козака читайте на Фактах ICTV.