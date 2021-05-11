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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Венедіктова надала докази держзради Медведчука і Козака

Ірина Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова надала докази державної зради представників політичної сили ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. За її словами, вони займалися розграбуванням національних ресурсів України.

Йдеться про родовище Глибока у Чорному морі. У 2012 році ТОВ Нові проекти, яке перебуває в орбіті впливу Медведчука, було надано спеціальний дозвіл на користування надрами родовища.

У 2015 році Медведчук та Козак передали окупанту матеріальну та документальну базу цього родовища, чим завдали збитки країні.

– З 2015 року розпочався процес передання цих даних окупаційній владі. З цією метою було залучено Тараса Козака, який є підпорядкованою особою, та заступника очільника уряду РФ, – повідомила Ірина Венедіктова під час брифінгу 11 травня.

Крім того, вона надала документ, який підтверджує це, та дала прослухати аудіозапис розмови Медведчука з колишнім заступником очільника уряду РФ.

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Повідомлення про підозру Медведчуку та Козаку

11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також нардепу політсили Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Детальніше про справу Медведчука та Козака читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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