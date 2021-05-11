Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Они подозреваются в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, сообщила Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

— Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, во время досудебного расследования допросили ценных свидетелей, — сообщила Ирина Венедиктова.

По ее словам, правоохранители делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме.

— По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим “парламентариям” о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых, — добавила генеральный прокурор.

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Дело Медведчука и Козака

В начале апреля 2021 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о совершении членами партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком государственной измены.

В конце апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что видит перспективу в привлечении к уголовной ответственности народного депутата Виктора Медведчука.

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Источник: Ирина Венедиктова