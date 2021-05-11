В августе 2020 года нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук передал своему коллеге Тарасу Козаку, который на тот момент находился в РФ, информацию о секретном украинском военном подразделении.

Об этом сообщил на брифинге глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, рассказывая об эпизодах, по которым 11 мая объявлены подозрения обоим пророссийским депутатам.

По его словам, Козак эти секретные данные передал спецслужбам России.

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— Такой себе подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация, — отметил Баканов.

Подозрения Медведчуку и Козаку в госизмене

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Обоих подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Сейчас, по данным СБУ, местонахождение Виктора Медведчука устанавливается, а Козак, скорее всего, находится на территории Российской Федерации.