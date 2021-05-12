Медведчук з’явився в Офісі генпрокурора

Народний депутат від партії Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, з’явився в Офіс генерального прокурора. Він прийшов туди разом із адвокатами.

Зокрема він повідомив журналістам, що наразі йому ще не вручили підозру.

Але Медведчук сказав, що готовий до арешту, проте він не бачить для цього підстав.

Також нардеп додав, що напередодні, коли у його будинку проходили обшуки, він разом із дружиною Оксаною Марченко перебував за Києвом.

Водночас Віктор Медведчук відмовився коментувати відповідну підозру. Як він пояснив, що нібито ще не читав її.

На питання щодо родовища в Чорному морі, яке, за даними правоохоронців, політик передав владі РФ, він заявив, що не знає про це родовище, і жодного відношення до нього не має.

Окрім того, інформацію про передавання окупантам даних щодо ЗСУ, нардеп назвав так званим абсурдом.

Напередодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку і нардепу політсили Тарасу Козаку.

Їх підозрюють у державній зраді.

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