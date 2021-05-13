В Киеве женщина родила в переходе станции метро Лесная. Ей помогали полицейские

В Киеве 12 мая женщина родила в переходе на станции метро Лесная. В частности, роженицы помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры метро.
По предварительной информации корреспондента одного издания, женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут.
Роженица — жительница Броваров. Она родила мальчика. Ее вместе с ребенком сразу отвезли в броварскую больницу.
Сейчас здоровью мамы и младенца ничего не угрожает.
В то же время заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон напомнила, что подобный случай был в 2014 году на станции метро Театральная.
Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.
В Марокко женщина родила сразу 9 детей
Недавно в Мали женщина родила девять детей — пять девочек и четырех мальчиков.
Халима Сиссе ожидала рождения семерых детей, потому что именно так показал результат УЗИ. 25-летней роженицы сделали кесарево сечение.