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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Киеве женщина родила в переходе станции метро Лесная. Ей помогали полицейские

Київський метрополітен

В Киеве 12 мая женщина родила в переходе на станции метро Лесная. В частности, роженицы помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры метро.

По предварительной информации корреспондента одного издания, женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут.

Роженица — жительница Броваров. Она родила мальчика. Ее вместе с ребенком сразу отвезли в броварскую больницу.

Сейчас здоровью мамы и младенца ничего не угрожает.

В то же время заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон напомнила, что подобный случай был в 2014 году на станции метро Театральная.

Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.

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Источник: Сегодня

Фото: Depositphotos

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