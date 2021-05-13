У Києві жінка народила у переході станції метро Лісова. Їй допомогали поліцейські

У Києві 12 травня жінка народила в переході на станції метро Лісова. Зокрема, породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажари метро.

За попередньою інформацією кореспондента одного видання, жінка народила ще до приїзду медиків, на яких чекали вісім хвилин.

Породілля – мешканка Броварів. Вона народила хлопчика. Її разом із дитиною одразу відвезли до броварської лікарні.

Наразі здоров’ю мами та немовляти нічого не загрожує.

Водночас заступник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон нагадала, що подібний випадок був в 2014 році на станції метро Театральна.

Тоді пологи приймали співробітники поліції і працівники метрополітену.

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