ГФС и прокуратура проводят обыски в помещениях КП Киевавтодормост

Сотрудники ГУ ГФС в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуют уголовное производство относительно должностных лиц КП Киевавтодормост и группы подрядных коммерческих предприятий по подозрению в уклонении от налогообложения на сумму 30 млн грн, что является особо крупным размером.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Государственной фискальной службы Украины.

Следствием установлено, что должностные лица КП Киевавтодормост по взаимодействию со служебными лицами подрядных коммерческих предприятий в период 2019-2020 годов сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками рискованности и транзитности.

— Ежедневная работа над выявлением налоговых правонарушений приносит свои результаты. Залогом этого стали эффективные оперативные наработки ДФС и усиления аналитической составляющей в работе службы, — отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ДФС в городе Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП Киевавтодормост и подрядных коммерческих предприятий для выявления финансовой документации, что может свидетельствовать о наличии уголовных преступлений.

Фото: Государственная фискальная служба